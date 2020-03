Będą grali, ale ręki podać sobie nie mogą. "Bezsensowny" zakaz w Premier League

Najbogatsza i uznawana przez wielu za najlepszą ligę na świecie - Premier League często wyznacza standardy za którymi starają się podążać inne ligi.

Tym razem władze angielskiej ekstraklasy zaskoczyły wszystkich wytycznymi dla piłkarzy w związku z zagrożeniem koronawirusem.

ZOBACZ: Po golu Błaszczykowskiego z trybun poleciała butelka. Skandal podczas derbów Krakowa

Zawodnicy mają się powstrzymać od tradycyjnego podawania sobie dłoni na przywitanie przed meczem. Zakaz obowiązuje do odwołania i dotyczy również sędziów oraz sztabów drużyn.

The pre-match handshake between teams ahead of Premier League fixtures has been suspended until further notice due to fears over spread of the Coronavirus.



Premier League statement as follows: pic.twitter.com/wgE8AINRHe