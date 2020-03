W miejskich autobusach wyłączą przyciski do otwierania drzwi. Powodem koronawirus

W pojazdach komunikacji miejskiej kilku dużych miast, m.in. w Warszawie i Poznaniu, wyłączone zostaną przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów. To element profilaktyki przeciwko koronawirusowi. Teraz drzwi otwierać będzie kierowca.

Od 5 marca do odwołania przyciski zostaną wyłączone we wszystkich autobusach i trolejbusach w Lublinie - zdecydował tamtejszy Zarząd Transportu Miejskiego.

Świeże powietrze w środkach komunikacji miejskiej

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku ZTM-u, kierowcy będą również otwierać wszystkie drzwi pojazdu, co ma zapewnić lepszy przepływ powietrza.

Pod postem pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy - głównie osób krytykujących pomysł.

"Dla mnie to głupota, wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową" - napisał Łukasz.

"A jak się trzymają poręczy, to pracownicy powinni dezynfekować za każdym razem, jak ktoś wyjdzie" - skomentowała Paulina.

"Co z przystankami na żądanie? Ten sam przycisk. To samo ryzyko" - zastanawia się Gosia.

Podobną decyzję podjęły władze MPK Poznań.

W środę również Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wysłał zalecenia do wszystkich kierowców autobusów i tramwajów miejskich, by wyłączyli guziki do otwierania drzwi.

