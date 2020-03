Nadal przybywa chorych z powodu koronawirusa [RELACJA NA ŻYWO]

Kryzys we Włoszech związany z szerzeniem się koronawirusa doprowadził do znacznego spadku wpływów z biletów w kinach. W ciągu ostatniego weekendu były one niższe o ponad 2 miliony euro, co jest negatywnym rekordem - podała branża kinowa. W niektórych częściach kraju na północy, gdzie notuje się najwięcej przypadków wirusa, sale kinowe są zamknięte, a w wielu innych rejonach są one niemal całkowicie puste. Według danych, jakie napłynęły z kin z całego kraju, wpływy w miniony weekend były niższe o ponad 60 proc. niż w poprzedni. W porównaniu z tym samym tygodniem przed rokiem zanotowano spadek o 75 proc.