Do Polski przyjadą setki Koreańczyków. A w Korei Południowej szaleje epidemia koronawirusa

W Policach powstaje jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle chemicznym. Generalnym wykonawcą jest koreańska firma, która niebawem przyśle do Polski swoich pracowników. Tymczasem w tym kraju szaleje epidemia koronawirusa. Grupa Azoty, która jest inwestorem, uspokaja jednak, że monitoruje sytuację.

Władze sanitarne Korei Południowej poinformowały w poniedziałek o 123 kolejnych przypadkach zainfekowania koronawirusem - podała agencja prasowa Yonhap. Łącznie w kraju odnotowano 4335 przypadków zarażenia wirusem Covid-19; zmarły 22 osoby.



Oznacza to, że Korea Południowa jest jednym z największych ognisk koronawirusa na świecie.

"W marcu na budowę ma trafić kilkaset osób"



Tymczasem jak dowiedział się portal wszczecinie.pl, w marcu na budowę fabryki polimerów, która powstanie na terenie Zakładów Chemicznych Police, ma dotrzeć grupa kilkuset pracowników z Korei Południowej.



W ramach inwestycji powstanie zakład produkujący propylen i polipropylen wraz z infrastrukturą logistyczną, a także nowy terminal przeładunkowo-magazynowy, który będzie mógł przyjmować duże statki.

Na początku stycznia plac budowy został przekazany generalnemu wykonawcy, którym jest koreańska firma Hyundai Engineering. Oznacza to, że niebawem do Polki przybędą pracownicy z Korei Południowej.



W Policach już teraz przebywa 40 Koreańczyków, którzy przyjechali do Polski w tym roku. Wkrótce przybędzie ich dużo więcej. "Szacuje się, że w okresie najbardziej intensywnych prac, na terenie inwestycji przebywać będzie 3-5 tys. pracowników. Już w marcu na budowę ma trafić kilkaset osób" - informuje wszczecinie.pl.

"Nasi partnerzy podeszli do tego bardzo poważnie"



Prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins uspokaja i przekonuje, że nie ma się czego bać.



- Poinformowano mnie, że nawet codziennie dokonywane są pomiary temperatury ciała. Nasi partnerzy podeszli do tego bardzo poważnie i profesjonalnie i wydaje mi się, że nie ma żadnych podstaw do szerzenia plotek wśród społeczności lokalnej i pracowników - powiedział Radiu Szczecin Andrzej Niewiński.

Emocje studzi również Paweł Piwowarczyk, kierownik biura PR Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.



- Od pierwszych doniesień o pojawieniu się koronawirusa Korea Południowa bardzo szybko wdrożyła rozwiązania zmierzające do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się infekcji, w tym – poza standardowymi procedurami prewencyjnymi - wprowadziła m.in. regularną dezynfekcję miejsc publicznych. Hyundai Engineering również wprowadził w swoich biurach w Seulu dodatkowe procedury bezpieczeństwa - zapewnia Paweł Piwowarczyk w rozmowie z portalem wszczecinie.pl

"Wysokie standardy socjalne"



- Spółka i generalny wykonawca są w trakcie wprowadzania bardziej restrykcyjnych procedur - dodał. Przypomniał, że "Hyundai Engineering realizuje swoje inwestycje z zachowaniem wysokich standardów socjalnych".

- Również w Policach Hyundai zamierza zaimplementować sprawdzone przy poprzednich projektach rozwiązania. Dlatego w sąsiedztwie inwestycji powstanie miasteczko kontenerowe z pełnym zapleczem socjalnym, w tym kantyną dla pracowników. W celu realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem pracownicy firmy Hyundai będą minimalizowali podróże do Korei i innych krajów, z których będą rekrutowani pracownicy do realizacji projektu "Polimery Police" - wytłumaczył Piwowarczyk.



Koronawirus Covid-19, który wywołuje groźne zapalenie płuc, pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.

