Za wypłatę z bankomatów zapłacimy więcej? Zamieszanie z powodu wyższego VAT-u

Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Jak prognozuje money.pl, "banki z pewnością niechętnie będą podnosić ten koszt, więc może on zostać przerzucony na klientów".

W "Pulsie Biznesu" czytamy, że do tej pory banki oraz firmy zajmujące się zbieraniem i rozwożeniem gotówki nie płaciły z tego tytułu podatku. Godziły się na to urzędy skarbowe. W indywidualnych interpretacjach wskazywały, że mają prawo do zwolnienia z podatku, utrzymując, że są to usługi finansowe.

Zmiany od nowego roku

Sytuacja zmieniła się z początkiem tego roku. 2 stycznia Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną nawiązującą do wyroku TSUE.

Resort stwierdził, że w przypadku transportu, przeliczania czy sortowania "pieniądz występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie mają charakteru usług finansowych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych na innych towarach".

W wyniku interpretacji MF, usługi te objęto od stycznia 23-procentowym VAT-em. Rynek ma z nowym podatkiem problem, którego rozwiązanie nie wydaje się być proste. Bankom trudniej jest przerzucić koszty na klienta. Robią to za to firmy, doliczając VAT do wystawianej faktury.

Banki podwyższą opłaty?

Banki powinny podwyższyć teraz wszystkie opłaty za usługi związane z gotówką. Należą do nich: wypłaty i wpłaty przy użyciu bankomatów, deponowanie i odbiór gotówki w oddziałowych kasach. Według "PB" nie będzie to łatwe. Klienci są przyzwyczajeni do niskich kosztów, nie lubią zmian i nerwowo na nie reagują.

Darmowa wypłata z bankomatu banku, którego jesteśmy klientami jest powszechnym standardem. Niektóre banki oferują także pobieranie gotówki bez prowizji ze wszystkich bankomatów, niezależnie od banku.

O to, czy w związku z nowymi przepisami klienci zapłacą więcej, zapytaliśmy bank PKO BP. Czekamy na odpowiedź.

ac/luq/ money.pl, polsatnews.pl