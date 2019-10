Niższy VAT na e-booki i audiobooki. Co się zmieni?

Dotychczas książki elektroniczne były obwarowane 23-procentowym podatkiem. Od 1 listopada obniży się on do 5 proc. dla e-booków i audiobooków oraz do 8 proc. dla e-prasy.

Wątpliwości dotyczące audiobooków

Pewne wątpliwości budziła kwestia audiobooków. Ich ustawa nie wymienia wprost. Jak dowiedział się portal swiatczytnikow.pl, "wszystkie księgarnie będą traktować audiobooki jako książki elektroniczne i naliczą w ich przypadku 5 proc.".

Nowa stawka VAT nie obejmie jednak części publikacji, np. coraz popularniejszych podcastów. Na nie wciąż będzie nałożony 23-procentowy podatek.

Czy zmienią się ceny?

Wiele fanów czytelnictwa podążających z duchem czasu zadaje pytanie dotyczące zmiany cen e-booków. Czy będą one tańsze?

Według portalu swiatczytnikow.pl, odpowiedź poznamy dopiero w listopadzie. Wydawcy podchodzą do tej sprawy różnie. Zazwyczaj jednak ostateczne ceny w księgarniach ustalane są brutto i jeśli zarówno wydawca, jak i sklep nic nie zmienią, ceny pozostaną takie same. Zmieni się tylko cena netto.

Walka o przyszłość e-booków

Zapewne niektórzy zastanawiają się, dlaczego w takim razie toczyła się prawie 10 letnia walka o niższy VAT. O jego zmianę apelowała nie tylko Polska Izba Książki, ale również wydawcy, czytelnicy, księgarze i autorzy. Wprowadzenie innych stawek było uzależnione od regulacji unijnych.

Wysoka stawka VAT skutecznie zniechęcała wydawców do wypuszczania na rynek wersji elektronicznych. E-booki są zazwyczaj tańsze w niż papierowa wersja książki, a 23-procentowy podatek powodował, że zarobek z jednego e-booka był zdecydowanie niższy, niż z jego papierowego odpowiednika.

Dzięki mniejszemu VAT-owi wydawcy zarobią na e-bookach więcej, czyli, tyle samo, co na książkach papierowych. Nie muszą więc już obawiać się, że wypuszczanie elektronicznych wersji będzie dla nich mniej opłacalne niż tradycyjny odpowiednik.

Są jednak wyjątki

Z kolei polscy czytelnicy kupujący e-booki z Amazonu odczują różnicę w finansach. Tam ceny wyliczane są od podstawy netto. W USA nie ma VAT, są jedynie podatki stanowe, zaś VAT naliczany jest na etapie zakupu przez europejski oddział firmy.

Jeśli do tej pory stosowano 23 proc., od 1 listopada powinno naliczać się 5 proc. To spowoduje spadek cen e-książek.

