Podatek od mięsa. Rząd zajął stanowisko

"Super Express" pisze w środowym wydaniu, że pomysł organizacji pozarządowych, który pojawił się na forum Parlamentu Europejskiego, "mrozi krew w żyłach amatorom mięsa".

"Koalicja TAAP chciałaby, żeby do 2030 r. ceny mięsa wzrosły. I tak np. za 100 g wieprzowiny musielibyśmy zapłacić nawet 1,50 zł więcej!" - czytamy.

Rząd przedstawił swoją opinię

Pomysł nałożenia podatku na mięso nie ma akceptacji rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

"Nie ma zgody Polski na nowy podatek od mięsa" - jednoznacznie odpowiada Centrum Informacyjne Rządu.

"Takie propozycje przypominają inne pomysły, które przez lata wskazywano brukselskim urzędnikom, jak nazywanie ślimaka rybą, marchewki owocem czy ustalanie oczekiwanej krzywizny bananów" - usłyszał "SE" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku"

CIR podkreśla, że rząd zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko.

"Działania ekologiczne w UE to obecnie priorytet i Polska podchodzi do nich poważnie. Realizujemy program »Mój prąd«, czyli dofinansowania do założenia paneli fotowoltaicznych, i rozwijamy program »Czyste powietrze«. Nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku, którego podstawy są raczej ideologiczne" - odpowiada CIR.

