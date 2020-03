Wiceminister sprawiedliwości spotka się z matką, której odebrano 11 dzieci. "Działamy"

Resort sprawiedliwości zajmie się sprawą odebrania 11 dzieci matce z Wierzbicy w powiecie radomskim (woj. mazowieckie), która - zdaniem sądu - nie powinna sprawować nad nimi opieki.

"Sąd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności"

- W sprawę zaangażowanych jest kilka osób z resortu sprawiedliwości. Mamy przekonanie, że sąd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności. Spotkam się z matką dzieci - napisał minister Wójcik.

Pani Magdalena z Wierzbicy (woj. mazowieckie) ma 40 lat. Jest matką piętnaściorga dzieci, z czego jedenaścioro najmłodszych, niepełnoletnich, właśnie jej odebrano.



Sąd uznał, że przynajmniej na razie, przy rodzicach, nie mają odpowiednich warunków do życia. Cała siedemnastoosobowa rodzina mieszka w trzech pomieszczeniach.

- Jako matka ogarnęłam dom, dzieci do szkół, lekarza, wszystko. Ja nie miałam poparcia w mężu, bo wiadomo: jak pił, to nie miał czasu ani do dzieci, ani domu - mówi pani Magdalena.

Matka, która w praktyce sama wychowuje dzieci, nie rozumie decyzji sądu. Tym bardziej, że jak twierdzi - to ona zwróciła się o pomoc do sądowego kuratora, bo miała problemy z trójką najstarszych chłopców. Chodzili na wagary, brali dopalacze.

"Nie mamy problemów z rodziną"



Pracownicy miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który od lat opiekuje się rodziną, są zaskoczeni.



- Nie mamy jakichś problemów z tą panią, ani z rodziną. Jeżeli coś się dzieje, rodzina się do nas zgłasza i zawsze otrzyma od nas pomoc - powiedziała Polsat News Katarzyna Kowalik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach.

- Otrzymaliśmy pod koniec stycznia postanowienie prawomocne, które orzeka o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponieważ postanowienie jest bez uzasadnienia, to nie mamy pełnego wglądu w sytuację - powiedziała Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.



Matka zapowiada walkę. Chce ją zacząć od remontu poddasza, by pomieszczeń w domu było więcej. Ma nadzieję, że przekona to sąd do zwrócenia jej dzieci.

