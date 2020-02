Ma piętnaścioro dzieci, jedenaścioro właśnie jej odebrano. "Nie ma odpowiednich warunków"

Jedenaścioro dzieci pani Magdaleny z Wierzbicy zostanie jej odebranych. Rodzeństwo zostanie umieszczone w "pieczy zastępczej". Wniosek o odebranie ich matce złożył kurator, a sąd w prawomocnym już orzeczeniu przychylił się do niego. Powód - fatalne warunki w jakich żyły dzieci. Materiał Jacka Gasińskiego.

Pani Magdalena ma 40 lat. Jest matką piętnaściorga dzieci, z czego jedenaścioro najmłodszych, niepełnoletnich, właśnie jej odbierają.

Sąd uznał, że przynajmniej na razie, przy rodzicach nie mają odpowiednich warunków. Cała siedemnastoosobowa rodzina mieszka w trzech izbach.

- Jako matka ogarnęłam dom, dzieci do szkół, lekarza, wszystko. Ja nie miałam poparcia w mężu, bo wiadomo jak pił, to nie miał czasu ani do dzieci ani domu - mówi pani Magdalena.

Zwróciła się o pomoc do kuratora

Matka, praktycznie sama wychowująca dzieci, nie rozumie decyzji sądu. Tym bardziej, że jak twierdzi - to ona zwróciła się o pomoc do sądowego kuratora, bo miała problemy z trójką najstarszych chłopców. Chodzili na wagary, brali dopalacze.

W miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej, który od lat opiekuje się rodziną także panuje zaskoczenie.

- To nie jest na nasz wniosek, absolutnie. Nie mamy jakichś problemów z panią, ani z rodziną. Jeżeli coś się dzieje, rodzina się do nas zgłasza i zawsze otrzyma od nas pomoc - mówi Katarzyna Kowalik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach.

Powodów, dla których dzieci muszą być odebrane nie zna więc ani ich Matka, ani miejscowi urzędnicy, ani ci, którzy wykonują decyzję sądu.

Nie mamy pełnego wglądu w sytuację

- Otrzymaliśmy pod koniec stycznia postanowienie prawomocne, które orzeka o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponieważ postanowienie jest bez uzasadnienia to nie mamy pełnego wglądu w sytuację - powiedziała Monika Malcher, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Matka zapowiada walkę. Chce ją zacząć od remontu poddasza, by izb w domu było więcej. Ma nadzieję, że przekona to sąd do zwrócenia jej dzieci.

- Proszę mi uwierzyć. Naprawdę nie jest tak, że sądy odbierają dzieci kierując się biedą. Bo aspekt finansowy może być akurat zabezpieczony, że tak powiem, przez służby socjalne. Gorzej z tymi innymi aspektami - wyjaśniła Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy.

Wszystkie jedenaścioro rodzeństwa dalej ma być razem. Mają trafić do jednej placówki

