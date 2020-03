Szef MSWiA: stan podwyższonej gotowości w 365 placówkach medycznych

- W 365 placówkach służby zdrowia wojewodowie wprowadzili stan podwyższonej gotowości; wojewodowie pod rygorem natychmiastowej wykonalności mogą w odniesieniu do tych placówek wydawać wiążące decyzje dot. np. zwiększenia liczby personelu i łóżek szpitalnych - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Kamiński podkreślił podczas poniedziałkowego specjalnego posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa, że minister zdrowia przekazał informację, że w 365 placówkach służby zdrowia wojewodowie wprowadzili stan podwyższonej gotowości.

- To oznacza, że wojewoda w trybie, pod rygorem natychmiastowej wykonalności, może w odniesieniu do tych placówek wydawać wiążące decyzje dotyczące np. zwiększenia liczby personelu, zwiększenie liczby łózek szpitalnych bądź tez przekształcenia oddziałów szpitalnych w oddziały zakaźne - wyjaśnił minister.

ZOBACZ: Informacja rządu ws. koronawirusa. "Jest lek, to mikstura nieskomplikowana"

Jak podkreślił, wszystkie tego typu działania nie będą finansowane z budżetów szpitali, ale ze środków NFZ.



Kamiński przypomniał, że pod koniec ub. tygodnia premier Mateusz Morawiecki uruchomił ze specjalnej rezerwy 100 mln zł na potrzeby jednostek służby zdrowia w kontekście rozwoju epidemii koronawirusa.

100 mln zł uruchomione, 100 mln zł w rezerwie

- Na dziś rano wpłynęły wnioski dot. dofinansowań na kwotę 19 mln zł, aczkolwiek spodziewamy się, że gros tego typu wniosków wpłynie w ciągu dzisiejszego dnia, także na koniec dnia będziemy mieli wiedzę, czy te 100 milionów złotych pokryje potrzeby jednostek służby zdrowia w związku z rozwojem tej epidemii - powiedział szef MSWiA.

Zaznaczył, że w tej chwili wojewodowie badają "racjonalność tych wniosków". - Każdy z tych wniosków będzie opiniowany, jeśli rzeczywiście są to racjonalne potrzeby, będą one natychmiast pokrywane z kwoty, którą już premier uruchomił, to jest 100 milionów złotych - powiedział Kamiński.

- Ale nie są to całe potencjalne środki, jakie rząd może uruchomić na zwalczanie epidemii, oczywiście wszystko będzie zależało od rozwoju tej epidemii, od skali zagrożeń. Oprócz 100 milionów złotych już uruchomionych na te potrzeby, premier ma jeszcze w tej rezerwie dodatkowe 100 milionów - mówił Kamiński.

ZOBACZ: Sejm o koronawirusie. "Dlaczego wybieraliście narty zamiast sztabów kryzysowych?"

Dodał, że "tak naprawdę najbardziej strategiczną rezerwą finansową, jeżeli okazałoby się, że epidemia przyjmuje naprawdę zagrażające całemu społeczeństwu rozmiary" dysponuje minister spraw wewnętrznych.

- Jest to kwota 1,3 mld zł, która jest przeznaczona w tym roku na zwalczanie klęsk żywiołowych; ta kwota może być użyta również w kontekście zagrożeń epidemiologicznych (...). Jesteśmy przygotowani, jesteśmy zabezpieczeni finansowo - zapewnił Kamiński.

Szef MSWiA odniósł się także do zarzutów lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, że w związku z przygotowywanym rządowym projektem ustawy dotyczącej działań związanych z koronawirusem, odebrane zostaną pieniądze na 300 wozów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Kamiński przekonywał, że w 2020 r. OSP otrzyma 500 wozów bojowych, a środki na to są zabezpieczone w budżecie.

Kamiński zapewniał, że Straż Graniczna jest przygotowana na wszelkie możliwe warianty rozwoju sytuacji w związku z koronawirusem, a obecnie funkcjonariusze SG udzielają pomocy pracownikom portów lotniczych.

WIDEO - "Byliśmy niewolnikami układu". Żona agenta Tomka w "Skandalistach" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP