Chcą wskrzesić wieś. Przestała istnieć 20 lat temu

Miała przejść do historii, ale właśnie pisze nowy rozdział. Wieś Wigancice Żytawskie koło Bogatyni miała w latach 90. zniknąć z mapy Polski. Choć domy zrównano z ziemią, a mieszkańców wysiedlono, to chcą oni wrócić do dawnej miejscowości. Z mieszkańcami o ich planach rozmawiała Elżbieta Szymkowska.