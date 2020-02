Powstanie linia kolejowa, kilkadziesiąt domów do wyburzenia. "Przykro, bardzo przykro"

Z Krakowa do Zakopanego pociągiem w półtorej godziny zamiast w trzy i pół? Brzmi dobrze, ale dla właścicieli 70 domów w okolicach małopolskiej Limanowej oznacza to życiową rewolucję. Ich domy stoją na drodze nowej trasy kolejowej do Zakopanego i Nowego Sącza. Co oznacza, że trzeba je będzie wyburzyć.