Nie żyje "neutronowy Jack" Welch. Stworzył potęgę usług przemysłowych

Welch był jednym z najbardziej znanych i cenionych liderów korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W latach 1981- 2001 piastował funkcję prezesa i dyrektora generalnego koncernu General Electric. W latach 80. i 90. XX wieku przekształcił GE w najcenniejszą spółkę publiczną w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ: "Nawet gdy nie było wesoło, potrafił z tego żartować". Dowbor i Gąsowski wspominają Królikowskiego

Zyskał też przydomek "neutronowego Jacka", bo jako menedżer doprowadził do likwidacji tysięcy miejsc pracy.

Menedżer stulecia wg "Fortune"

Welch, z wykształcenia inżynier chemik, przekształcił GE z firmy produkującej żarówki i urządzenia w potęgę usług przemysłowych i finansowych. "Podczas jego kadencji przychody GE wzrosły prawie pięciokrotnie, a kapitalizacja firmy - 30-krotnie" - wskazała AP.

W 1999 r. magazyn "Fortune" przyznał mu tytuł menedżera stulecia. Śmierć Welcha potwierdziła w poniedziałek firma GE.

"Przyczyną śmierci była niewydolność nerek" - wskazała AP, powołując się na wypowiedź Suzy Welch, trzeciej żony legendarnego biznesmena, dla dziennika "New York Times".

Trump: Welch był moim przyjacielem i wsparciem

Kondolencje z powodu śmierci Welcha przekazał rodzinie m.in. prezydent Donald Trump. We wpisie na Twitterze podkreślił, że nie było drugiego takiego lidera korporacyjnego jak "neutronowy Jack".

"Był moim przyjacielem i wsparciem" - podkreślił amerykański przywódca.





Jack Welch, former Chairman and CEO of GE, a business legend, has died. There was no corporate leader like “neutron” Jack. He was my friend and supporter. We made wonderful deals together. He will never be forgotten. My warmest sympathies to his wonderful wife & family!