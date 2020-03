Turcja rozpoczęła ofensywę przeciwko syryjskim siłom

- Operacja "Tarcza wiosny", rozpoczęta po haniebnym ataku z 27 lutego w Idlebie, jest pomyślnie kontynuowana" - oświadczył minister obrony Turcji Hulusi Akar.

Zaznaczył, że Ankara "nie miała zamiaru" wchodzić w konfrontację z Moskwą, która wspiera syryjski reżim.

W nocy z czwartku na piątek Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, by drogą morską lub lądową dostać się do Europy.

Migrants cut through barbed wire marking border between #Turkey and #Greece



READ MORE: https://t.co/AXRPlLjWis pic.twitter.com/MXD1vdqeu8