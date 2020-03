Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Tajlandii, 100 zakażeń we Francji

- Zmarły z powodu koronawirusa Covid-19 to 35-letni mężczyzna, który również miał gorączkę w związku z dengą - przekazał dyrektor tajlandzkiego departamentu kontroli zachorowań w resorcie zdrowia Suwanchai Wattanayingcharoen. Wirus dengi, występujący głównie w krajach strefy tropikalnej, przenoszony jest przez komary Aedes Aegypti; w szczególnie ostrych przypadkach denga może być śmiertelna.

Od stycznia w Tajlandii odnotowano 42 przypadki zakażenia koronawirusem Covid-19, wywołującego groźne zapalenie płuc; przy czym 30 osób wyzdrowiało i zostało wypuszczone do domów. 11 osób wciąż jest hospitalizowanych - sprecyzowały tajlandzkie służby medyczne.

100 zakażeń we Francji

Władze Francji poinformowały w sobotę o 100 odnotowanych w kraju osobach zakażonych koronawirurem Covid-19, z których dziewięć jest w stanie ciężkim. Ognisko zakażeń znajduje się departamencie Oise na północnym zachodzie kraju.

86 zakażonych przebywa w szpitalach - poinformował dyrektor generalny ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Wcześniej w sobotę minister zdrowia Olivier Veran informował, że w ciągu ostatniej doby we Francji odnotowano 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co podniosło liczbę zakażonych w kraju do 73.

Od poniedziałku władze zamkną w Oise 86 szkół podstawowych, 10 gimnazjów oraz dziewięć szkół średnich. W pięciu gminach życie praktycznie zamarło, a mieszkańcy nie wychodzą z domów, obawiając się zakażenia.

Koronawirus u księdza, który wrócił z Włoch

W związku ze wzrostem liczby infekcji francuscy arcybiskupi w Paryżu, Rennes, Lille, Lyonie i Marsylii poprosili proboszczy swoich parafii o podjęcie działań przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa. - Nie podawajcie wiernym hostii do ust, opróżnijcie naczynia z wodą święconą - zaapelowali.

Te środki zapobiegawcze są podejmowane we francuskim Kościele katolickim po stwierdzeniu koronawirusa u księdza, który wrócił z Włoch. Duchowny został zdiagnozowany w piątek. Jego stan jest stabilny.

Arcybiskup Paryża Michel Aupetit wzywa kapłanów podlegających mu parafii do pomocy w zwalczaniu epidemii oraz do stosowania się do zaleceń ministerstwa zdrowia.

Wierni proszeni są o niepodawanie dłoni na znak pokoju podczas mszy i niezanurzanie palców w wodzie święconej przy wejściu do kościoła. Środki te mają obowiązywać do odwołania. "To nie jest kwestia panikowania, ale poczucia odpowiedzialności" - pisze arcybiskup metropolita Rennes Pierre d'Ornellas w liście do kapłanów.

W departamencie Oise, gdzie władze zakazały wszelkich zgromadzeń, wstrzymano również odprawianie mszy świętych.

Chiny wysyłają maseczki do Włoch

Chiny wysyłają maseczki ochronne do Piemontu, jednego z włoskich regionów, gdzie zanotowano przypadki koronawirusa. To jedna z inicjatyw pomocy w związku z tym, że w niektórych częściach Włoch brakuje środków ochronnych.

O transporcie maseczek i innych środków ochrony osobistej wysłanym do Turynu poinformował w sobotę szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Luigi Icardi.

Akcję tę zorganizowało włosko-chińskie stowarzyszenie ANGI z siedzibą w stolicy Piemontu. Według danych Obrony Cywilnej w regionie tym zanotowano 11 przypadków koronawirusa.

Wcześniej w sobotę szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli poinformował, że w ciągu ostatniej doby we Włoszech odnotowano osiem nowych przypadków śmiertelnych w związku z zakażeniem koronawirusem oraz 240 nowych infekcji. Tym samym bilans przypadków śmiertelnych wyniósł 29, a zakażeń 1128.

Polski MSZ "nieustannie monitoruje rozwój epidemii"

MSZ nieustannie monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych, współpracując przy tym z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia - poinformowano w sobotę na stronie internetowej resortu.

Resort spraw zagranicznych w wydanym w sobotę komunikacie podkreślił, że polskie instytucje państwowe wdrożyły pilne środki zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby COVID-19 na świecie.

MSZ przypomniał, że przed podjęciem decyzji o wyjeździe zagranicznym należy czytać zarówno komunikaty wydane przez MSZ jak i Główny Inspektora Sanitarny po to, by upewnić się że planowane miejsce pobytu jest bezpieczne.

"Raporty GIS to najlepsze źródło wiedzy dotyczące zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Obecnie GIS, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną, odradza podróże do Chin, Hongkongu, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch. Dodatkowo zalecamy lekturę strony dot. koronawirusa przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia" - przypomniał MSZ.

Jak zaznaczono, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, można zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami zebranymi przez MSZ i znajdującymi się n.in. na koncie twitterowym @PolakZaGranica oraz w zakładce Informacje dla podróżujących ma stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Koronawirus - aktualny bilans

Koronawirus, który pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, zabił już ok. 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach, i rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ponad 86 tys.

W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 29 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (43), Korei Południowej (17) i Japonii (12).

bia/ PAP