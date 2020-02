Nowe przypadki koronawirusa na świecie. Polskie szpitale w stanie podwyższonej gotowości

W Chinach, poza prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan, zanotowano zaledwie 4 nowe przypadki zachorowań, co jest najniższą liczbą od czasu rozpoczęcia notowań w styczniu. W samej prowincji Hubei przytłaczającą większość nowych przypadków wykryto w najciężej dotkniętym przez epidemię mieście Wuhan - 420.

Eksperci: Chiny już po apogeum

Po uwzględnieniu danych z piątku łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach wzrosła do 79.251, a liczba ofiar śmiertelnych do 2.835 - o 47 więcej niż w dniu poprzednim (z czego 45 w Hubei).

Zdaniem części ekspertów apogeum nowych zachorowań w Chinach może już mijać. Wskazuje się, że Chiny zastosowały radykalne środki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu - ścisłą kwarantannę domową, znaczne ograniczenia przemieszczania się i ruchu pojazdów oraz przedłużenie przerwy świątecznej związanej z Nowym Rokiem Księżycowym.

Rekordowy wzrost zachorowań w Korei Płd.

Tymczasem Koreańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) poinformowało w sobotę o rekordowo wysokim dziennym wzroście zachorowań - do 594. To największy wzrost od wykrycia pierwszego potwierdzonego przypadku 20 stycznia. Łączna liczba zachorowań wzrosła do 2.931. Liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 16.

Większość nowych przypadków (476) wykryto w mieście Daegu, znajdującym się w południowo-wschodniej części kraju. 60 przypadków wykryto w pobliskiej prowincji Gyeongsang.

W USA koronawirus "nieznanego pochodzenia"

Ostatni potwierdzony przypadek koronawirusa w Kalifornii jest "nieznanego pochodzenia". Wykryto go u kobiety, która nie była za granicą ani nie miała kontaktu z osobami chorymi lub, które powróciły z zagranicy - poinformowali w piątek przedstawciele stanowej służby zdrowia.

Według dr Sary Cody ze służby zdrowia hrabstwa Santa Clara, dorosła kobieta cierpiąca na chroniczne schorzenia została skierowana przez jej lekarza na badania po tym, jak zaczęła mieć trudności z oddychaniem.

- To jest trzeci zidentyfikowany w naszym hrabstwie przypadek (koronawirusa), ale w sposób istotny różniącego się od poprzednich. Trzeci przypadek wykryto u osoby , która nie podróżowała ostatnio za granicę, ani nie miała żadnego znanego kontaktu z osobą, która powróciła z zagranicy, lub z osobą zainfekowaną - powiedziała Cody na konferencji prasowej.

Wcześniej wykryto podobny przypadek w hrabstwie Solano odległym o ok. 145 km na północ od Santa Clara. Oznacza to, że koronawirus rozprzestrzenia się obecnie w dwóch, nie mających ze sobą kontaktu, rejonach w Kalifornii.

Cody podkreśliła, że stwarza to zupełnie nową sytuację dla służby zdrowia. Oznacza to bowiem, że kwarantanna i ograniczenia w przemieszczaniu się nie wystarczą do powstrzymania wirusa. - Będziemy pilnie obserwować nasze przypadki i próbować ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jednak musimy obecnie zastosować także nowe metody - powiedziała Cody.

- Co to oznacza? Wiemy teraz, że wirus jest tu obecny na jakimś poziomie, ale wciąż nie wiemy, na jakim - dodała.

Kolejny przypadek koronawirusa "nieznanego pochodzenia" wykryto również w stanie Oregon. Zakażony to mężczyzna, który nigdzie ostatnio nie podróżował ani nie miał kontaktu z osobą zainfekowaną - poinformowały władze sanitarne tego stanu. Mężczyznę, który mieszka w hrabstwie Waszyngton w pobliżu Portland, przewieziono do szpitala, gdzie umieszczono go w izolatce.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w USA jest wciąż relatywnie mała i wynosi ok. 60, przy czym większość z nich dotyczy osób przewiezionych z wycieczkowca Diamond Princess. Coraz większe są jednak obawy, że kraj stoi na krawędzi wybuchu znacznie większej liczby zakażeń.

Polskie szpitale w stanie podwyższonej gotowości

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie i Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, w których znajdują się oddziały leczenia chorób zakaźnych, zostały objęte obowiązkiem pozostawania w podwyższonej gotowości - poinformowały w piątek służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego.

"W związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, na podmiot leczniczy wydaje się obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości" - czytamy w decyzji wojewody zachodniopomorskiego, zacytowanej w piątkowym komunikacie.

Również wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz w piątek wieczorem podjął decyzję o obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W komunikacie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowano, że wojewoda Bogdanowicz nadzoruje działania podległych mu służb i wdraża wszelkie zalecenia z narady wojewodów z premierem. Podkreślono, że przeanalizowane zostały wszystkie procedury, dokonano przeglądu możliwości pod względem dostępności personelu medycznego, bazy lokalowej, możliwości wydzielenia dodatkowych miejsc w razie takiej konieczności oraz zabezpieczenia sprzętu.

- Województwo jest zabezpieczone zarówno pod względem możliwości monitorowania, ewentualnej kwarantanny, jak i leczenia. Jesteśmy przygotowani do działań. Apeluję do samorządowców o pełną współpracę w związku z walką z koronawirusem - powiedział cytowany w komunikacie Bogdanowicz.

Polecenie premiera

Polecenie wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali wydał wojewodom w piątek premier Mateusz Morawiecki. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że chodzi np. o zwiększenie bazy łózek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny czy o zwiększenie obsady personelu. Szef resortu zdrowia poinformował także, że nie ma potwierdzonego przypadku koronawiursa w Polsce, zapewnił też, że jeśli pojawi się pierwszy przypadek choroby, to premier i opinia publiczna niezwłocznie zostaną poinformowani.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział natomiast, że premier uruchomił 100 mln zł, o które szybką ścieżką za pośrednictwem wojewodów będą mogły starać się szpitale "na ewentualne uzupełnienia niezbędne w czasie przygotowań do przyjęcia pacjentów, którzy mogą zachorować na koronawirusa".

Od 31 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. odnotowano 83.365 potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę wywołaną nowym koronawirusem zmarło 2 tys. 857 osób.

Przypadki zachorowań zanotowano dotychczas, oprócz Chin, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Danii, Belgii, Grecji, Norwegii, Rosji i w Austrii.

bia/ PAP