Media: 41 ofiar koronawirusa we Włoszech. Rząd podzielił kraj na trzy części

Do 41 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych osób zarażonych koronawirusem - taki nowy bilans podała w niedzielę wieczorem telewizja RAI. Rząd Włoch wydał w niedzielę dekret w sprawie walki z koronawirusem, na mocy którego kraj został podzielony na trzy strefy: czerwoną, czyli ogniska wirusa, żółtą, gdzie jest mniej przypadków i pozostałą część. Ma to pomóc przeciwstawić się epidemii.