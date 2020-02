Salon motoryzacyjny w Genewie odwołany. Szwajcarzy zakazali wszelkich imprez masowych

Strach przed koronawirusem, który stopniowo rozprzestrzenia się w całej Europie, sprawił, że odwoływane są kolejne wydarzenia na Starym Kontynencie. W piątek władze Szwajcarii podjęły decyzję o wprowadzeniu organizowania imprez masowych, w których uczestniczy ponad 1000 osób. Oznacza to, że Geneva International Motor Show (GIMs), który miał wystartować 5 marca, nie odbędzie się.

O dowołaniu najbardziej znanej imprezy motoryzacyjnej informują kolejni dziennikarze zajmujący się branżą moto.

"Musimy postępować zgodnie z decyzją rządu"

Na temat odszkodowania wypowiedział się - cytowany przez dziennikarza motoryzacyjnego Nicka Gibbsa - dyrektor GIMs Olivier Rihs: - To jest poza naszą kontrolą. Nie sądzę, aby roszczenia przeciwko salonowi motoryzacyjnemu miało szansę powodzenia. To nie jest decyzja organizatora Geneva International Motor Show. Musimy postępować zgodnie z decyzją rządu.

On the subject of compensation. Director of GIMs, Olivier Rihs: "it’s beyond our control, I don’t think a claim against the motor show will have a chance of success. It’s not a decision of the Geneva motor show. We have to follow the advice of the government.”