Pożar kurnika o powierzchni kilku tysięcy metrów. Z ogniem walczyli strażacy z dwóch powiatów

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godz. 10:15. Na miejsce wysłanych zostało 12 zastępów straży pożarnej z powiatów bytowskiego i słupskiego.

"Na miejscu zastaliśmy rozwinięty pożar budynku, który był w trakcie budowy. Nasze działania polegały na obronie sąsiednich obiektów i na walce z żywiołem" - powiedział portalowi bytow.naszemiasto.pl Piotr Basarab, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży pożarnej w Słupsku.

Kurnik, który nie był jeszcze oddany do użytku miał 200 metrów długości i około 3 tys. m2 powierzchni.

"Na razie jest zbyt wcześnie by stwierdzić co było prawdopodobną przyczyną pożaru. To będzie ustalać policja" - powiedział z kolei Basarab serwisowi gp24.pl.

W budynku nie było ptactwa.

WIDEO - "Tusk jest jak potwór z Loch Ness" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl