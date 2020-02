Strażacy pojechali do pożaru, ale paliło się... 200 kilometrów dalej

We wtorek w nocy strażacy z Ząbkowic Śląskich dostali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu o pożarze budynku w miejscowości Henryków w powiecie ząbkowickim.

Do akcji ruszyło kilka zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Po przyjeździe na wskazane miejsce okazało się jednak, że nic się nie pali.

Operator numeru alarmowego wysłał strażaków w niewłaściwe miejsce. Faktyczny pożar miał miejsce w Henrykowie Lubelskim - miejscowości oddalonej o prawie 200 kilometrów, w powiecie lubańskim.



Błąd skorygowano i po kilkunastu minutach informacja o pożarze trafiła do właściwej jednostki. Gdy strażacy w końcu dotarli na miejsce, ogień zajmował już całe poddasze i przedpokój na piętrze budynku.

Gmina pomaga pogorzelcom

Pożar udało się ugasić po czterech godzinach. W akcję zaangażowanych było 43 strażaków.



W spalonym budynku mieszkały dwie rodziny. Na szczęście nikt nie został ranny, ale lokatorzy nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pomoc pogorzelcom zaoferowała gmina. W internecie uruchomiono też dla nich zbiórkę pieniędzy.

Póki co nie wiadomo jak doszło do pomyłki - czy był to błąd operatora numeru 112, czy otrzymał on nieprecyzyjne informacje.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

