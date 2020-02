Pożar... akrylowej wanny. Właściciel przelewał w łazience paliwo do piły z zapalonym papierosem

- Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze o godz. 11:10 w środę - powiedziała st. kpt. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Straż pożarna: paliło się... w wannie

Straż pożarna ustaliła na miejscu, że pożar wybuchł na pierwszym piętrze drewnianego budynku przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej. Paliła się akrylowa wanna w łazience.

- Został podany jeden prąd wody - powiedziała Patrycja Pokrzywa.

Strażacy szybko ugasili ogień i przewietrzyli pomieszczenia. Akcja skończyła się po godzinie.

- Policjanci ustalili, że do pożaru doszło wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem - poinformował polsatnews.pl asp.szt. Roman Szybiak oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Stacja paliw... w łazience na piętrze

Mężczyzna poszedł do łazienki, by w wannie przelać paliwo z kanistra do spalinowej piły. Jednak podczas tych czynności miał w ustach zapalonego papierosa. Doszło do pożaru. Na zdjęciu, które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości portalu beskidzka24.pl widać, że ogień zniszczył pomieszczenie. Spłonęła wanna, poodpadały płytki, a ściany i sufit pokryła sadza.

- Właściciel lokalu został ukarany mandatem karnym - dodał policjant.

Nikomu nic się nie stało.

hlk/ polsatnews.pl, beskidzka24.pl