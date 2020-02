Biedroń prostuje. Jedzie do Chin, ale... na Śląsku

Rozmowa Biedronia z dziennikarzem "Super Expressu" dotyczyła turystycznych podróży polityka. Europoseł zapytany, dokąd zamierza się wybrać, odparł, że do Chin, do których obecnie - z powodu zagrożenia koronawirusem - nikt nie chce jeździć.

"Byliśmy ostatnio (z Krzysztofem Śmiszkiem - red.) w Kenii, a w sumie odbyliśmy już w około 60 podróży zagranicznych. Mamy w planach podróż do Chin. Jedziemy tam, bo tam jest tanio i nikt tam teraz nie jeździ, a my tam pojedziemy. Nie boimy się, choć trzeba oczywiście uważać. Choć jak się zna świat, to on jest małą wioską" - mówił Biedroń w rozmowie z "Super Expressem".

"Super Express" interpretując słowa polityka opisał, że "wybiera się on w krótką podróż do Chin". Sprawę opisały inne media, a wypowiedź Biedronia spotkała się z krytyką części internautów. Zarzucili kandydatowi Lewicy m.in. "niefrasobliwość" i "lekkomyślność" wypowiedzi.

Chiny, ale... na Śląsku

Po kilku godzinach Biedroń odniósł się do cytatu we wpisie, który zamieścił na Twitterze. Zaznaczył w nim, że w następnych tygodniach nie wybiera się do Państwa Środka.

"W najbliższych dniach odwiedzimy Pabianice, Sieradz, Chełm, a potem dziesiątki innych polskich miast i wsi. Nigdzie indziej się nie wybieramy. A jedyne Chiny, które możemy w najbliższym czasie odwiedzić znajdują się tu" - napisał Biedroń na Twitterze, dołączając mapę z zaznaczonym... przysiółkiem Chiny niedaleko miejscowości Brzeźce w woj. śląskim.

W najbliższych dniach odwiedzimy Pabianice, Sieradz, Chełm, a potem dziesiątki innych polskich miast i wsi. Nigdzie indziej się nie wybieramy. A jedyne Chiny, które możemy w najbliższym czasie odwiedzić znajdują się tu 😉 pic.twitter.com/moA9MeVzms — Robert Biedroń (@RobertBiedron) February 27, 2020



Nie wszyscy internauci docenili żart kandydata. "Panie Robercie, myślałam, że jest Pan poważnym człowiekiem. Myliłam się" - pisze jedna z internautek. Z kolei inni dopytywali o cenę "tanich biletów".

"Robert jest jak najbardziej poważnym człowiekiem. To prawicowcy są niepoważni i zaczęli robić aferę, dramat o nic" - odpowiadają osoby broniące wpisu Biedronia.

