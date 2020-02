Dramatyczna walka żubra z watahą wilków

Kilka dni przed natrafieniem na truchło młodego żubra, leśniczy dostrzegł watahę wilków przebywających w tym obszarze Puszczy Białowieskiej. Prawdopodobnie żubr stoczył dramatyczną walkę o życie, gdyż w miejscu śmiertelnego ataku wilków pozostały liczne ślady. Na okolicznych krzewach widać połamane gałęzie i wydartą ściółkę.

Kąsały żubra za tylne nogi



Wokół miejsca znalezienia martwego żubra widoczne też były tropy wilków i sierść walczących zwierząt. Znając metodę polowania wilków na tak duże i ciężkie zwierzę, najprawdopodobniej musiały one kąsać żubra za tylne nogi, by ten przykucnął, w tym czasie pozostałe drapieżniki powaliły go na ziemię.

Jak podkreślono podczas ubiegłorocznej konferencji "Żubry w białowieskim mateczniku" w Bieszczadach, gdzie żubr został wsiedlony, drapieżniki przyzwyczaiły się do jego stałej obecności w środowisku.

Element naturalnego łańcucha pokarmowego

Po kilkudziesięciu latach od wsiedlenia można powiedzieć, że żubr stał się stałym elementem naturalnego łańcucha pokarmowego, urozmaicając bazę żerową drapieżników i padlinożerców. Zarówno wilki, jak i niedźwiedzie w przyszłości będą uzupełniać swoją dietę o żubry, a co za tym idzie będą wpływać na liczebność tych zwierząt w Bieszczadach.

ZOBACZ: Wilcza wataha w okolicach Wałbrzycha. "Z ich strony nic nam nie grozi"

Pierwszy przypadek ataku wilka na żubra został odnotowany na terenie Nadleśnictwa Baligród w 2006 r., gdzie odnaleziono dwa cielęta. Prawdopodobną przyczyną śmierci było stratowanie przez stado podczas ucieczki przed drapieżnikami, ale jedno z cieląt miało też rany kłute wskazujące na atak wilków.

Odseparowany od stada i upolowany

Następnie w 2011 r. odnaleziono martwego cielaka żubra na terenie Nadleśnictwa Lesko. Ślady pozostawione na śniegu sugerowały, że osobnik został odseparowany od stada i upolowany przez grupę wilków. Natomiast w 2019 r., w tym samym nadleśnictwie w pełni udokumentowano atak watahy wilków na żubra.

ZOBACZ: Ukryte ciało jelenia bez głowy i poroża. W ciele pocisk z broni myśliwskiej. Truchło wykopały dziki

Podobna sytuacja miała teraz miejsce w Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Hajnówka.

WIDEO - Pogrzeb matki i córek, które zginęły w Bukowinie Tatrzańskiej. Przemówił ojciec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl