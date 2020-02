Postapokaliptyczne stroje z recyklingu. Powstają na warszawskiej Pradze

Stare zabawki dla dzieci, części samochodowe i niepotrzebne domowe sprzęty. Wszystko może się przydać do stworzenia ubrań przyszłości. To polska moda recyklingowa, która powstaje w mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Materiał Marcina Szumowskiego.

Stare wyrzucone opony albo część z bębna pralki automatycznej. Marcin Urzędowski z zamiłowania jest muzykiem, natomiast jego drugie hobby to moda recyklingowa.

- Jest w tym duch recyklingu, ekologii. Takiego na swój sposób dbania o matkę ziemię - powiedział Marcin Urzędowski, projektant marki Prepostevolution.

Wideo: moda recyklingowa wpisuje się w panujący trend do ponownego wykorzystywania starych rzeczy

Zużyte protezy, kaski, ochraniacze

Futurystyczne i postapokaliptyczne stroje Marcin tworzy z rzeczy, których inni się pozbywają lub oddają. Przydają się zużyte protezy, kaski, ochraniacze, narty i maska spawalnicza. Wszystko połączone razem tworzy niesamowity klimat cywilizacji końca świata.

- To funkcjonuje już w świecie mody, wielu projektantów używa rzeczy z recyklingu, żeby tworzyć swoje kolekcje - mówił Piotr Koncki, stylista stacji.

Moda recyklingowa wpisuje się w panujący trend do ponownego wykorzystywania starych rzeczy. Sylwia Pietruga, fotografka i nauczycielka w zespole szkół nr 1 w Żyrardowie stworzyła stronę na portalu społecznościowym.

Ograniczenie dwutlenku węgla



- Kampania "Nie kupuję" jest częścią kampanii klimatycznej którą prowadzę, w której chodzi przede wszystkim o ograniczenie dwutlenku węgla, który produkujemy jako społeczeństwo - wyjaśniła.

Odzew na proekologiczną akcję jest ogromny. Do tej pory poparło ją ponad 6 tys. internautów.

- Chodzi o to, żeby dać drugie życie temu, co już istnieje, jak najbardziej powinniśmy korzystać z ubrań, które już istnieją, które są w lumpekasach, wymieniać się ze znajomymi, przerabiać te co posiadamy - dodał.

Marcin Urzędowski chce swoimi strojami z recyklingu podbić amerykańskie Hollywood. Właśnie wysłał za ocean próbki swojej twórczości.

