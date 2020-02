Zakaz działalności firm oferujących eutanazję niekonstytucyjny. Orzeczenie niemieckiego Trybunału

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andreas Vosskuehle stwierdził, że ustawa jest niezgodna z prawem obywatela do zdecydowania o własnej śmierci, ponieważ ogranicza jego możliwości zwrócenia się o pomoc do osoby trzeciej.

Ustawę uchwalono w listopadzie 2015 roku. Przewiduje ona kary do trzech lat pozbawienia wolności za pomoc w odebraniu sobie życia przez pacjenta, udzieloną przez firmę lub osobę działającą z pobudek komercyjnych. Samobójstwo oraz pomoc w śmierci na życzenie ze strony osoby bliskiej lub lekarza pozostały niekaralne. Jak pisze agencja AP, po uchwaleniu ustawy pojawiły się wątpliwości co do tego, kiedy lekarz działa z pobudek komercyjnych, a kiedy altruistycznie.

Aktywna pomoc w zakończeniu czyjegoś życia - rozumiana jako fizyczny udział w odebraniu życia pacjentowi - jest w Niemczech zakazana, w przeciwieństwie do pomocy pasywnej, takiej jak dostarczenie odpowiednich substancji do tego, żeby pacjent sam mógł zakończyć życie, nie jest zakazana.



Z powodów historycznych Niemcy nie używają terminu "eutanazja", zastępując go słowem "Sterbehilfe", czyli "pomoc przy śmierci". W czasach III Rzeszy naziści zabijali masowo ludzi uznanych za "mało wartościowych", określając tę zbrodniczą politykę mianem eutanazji.

81 proc. Niemców popiera eutanazję

Większość Niemców popiera eutanazję – wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut infratest dimap dla magazynu telewizyjnego "Report Mainz". Cztery z pięciu ankietowanych osób (81 proc.) jest za tym, by pozwolić lekarzom na pomoc przy samobójstwie ciężko chorych osób.

Oznacza to, że poparcie dla eutanazji wzrosło. W 2012 roku na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało 76 proc. pytanych.

