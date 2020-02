"Pracujemy z prawnikami". Kwaśniewski o pozwie ws. willi w Kazimierzu Dolnym

- Nigdy nie byłem właścicielem tej willi. Mój kłopot polegał na tym, że jak się pojawiałem gdzieś tam, to zazwyczaj ten dom, willę, cokolwiek łączono natychmiast ze mną - mówił Aleksander Kwaśniewski w programie "Gość Wydarzeń", odnosząc się do willi w Kazimierzu Dolnym, która rzekomo miała należeć do byłej pary prezydenckiej. Zapytany o pozew przyznał, że prowadzi rozmowy z prawnikami.