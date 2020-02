Eksperci: połowie Amerykanów grozi otyłość

Z badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. zdrowia publicznego na Harvardzie i George Washington University wynika także, iż prawie jedna na cztery osoby będzie za dekadę poważnie otyła. Stanie się to tak powszechne, jak zwykła otyłość w latach 90. Oznacza to m.in. większą podatność na schorzenia, krótsze życie i wzrost wydatków na leczenie.

Według autorów opracowania władze niewiele robią, aby powstrzymać katastrofalne potencjalnie skutki otyłości. Fiaskiem kończą się np. usiłowania redukcji zużycia szczególnie szkodliwych dla zdrowia słodkich napojów gazowanych.

Obesity is already a national health issue in the U.S. and projections say that it isn't going away anytime soon.https://t.co/AZugXa0BrH