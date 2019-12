Złodziej-łasuch ukradł 32 kg czekoladowych cukierków. Grozi mu do 5 lat więzienia

Łupem 24-letniego mieszkańca Piły (Wielkopolskie) padły 32 kilogramy czekoladowych cukierków. Łasuchowi za kradzież słodkości z marketu grozi teraz nawet do 5 lat więzienia.

Jak poinformowała podkom. Żaneta Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Pile, o kradzieży powiadomili policjantów pracownicy jednego z pilskich marketów.

"Zgłaszający przekazali, że łupem złodzieja padły czekoladowe cukierki. Straty oszacowano na kwotę 800 zł. Sprawą zajęli się policjanci z KPP w Pile, którzy po przeanalizowaniu zebranych informacji w sprawie, wpadli na trop amatora słodkości" – podkreśliła podkom. Kowalska.

Jak dodała policjantka, łasuchem okazał się 24-letni mieszkaniec Piły, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Mężczyzna przyznał się do kradzieży cukierków. Wyjaśnił, że wszedł do czynnego sklepu i wyniósł słodycze w kartonach. Część zjadł, a resztę sprzedał. Za kradzież grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

ZOBACZ: Mięso, alkohole, kosmetyki. Co Polacy kradną przed świętami?

Nowy sposób na notorycznych złodziei

W tym roku uruchomiono bazę danych, która ma pomóc w walce z osobami, które są często przyłapywane na drobnych kradzieżach.

Złodzieje często kalkulują, by wartość rzeczy, jaka została przez nich skradziona, nie przekraczała 500 zł. Taka kwota jest właśnie traktowane jako granica wykroczenia.

Prowadzenie bazy danych ma spowodować, że drobni złodzieje za swoje czyny będą odpowiadali jak za przestępstwo.

WIDEO - Od 14 lat nie mogą wejść do swojego mieszkania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/luq/ PAP