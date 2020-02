Samolot z Mediolanu wylądował w Poznaniu. Jest oświadczenie ws. zdrowia pasażerów

Samolot linii Ryanair z włoskiego lotniska Mediolan-Bergamo wylądował we wtorek przed godz.10.00 na poznańskim lotnisku Ławica. Nikt z pasażerów, którzy przeszli kontrolę, nie zgłosił żadnych objawów chorobowych – poinformował rzecznik prasowy lotniska Błażej Patryn.

- Jesteśmy już po lądowaniu samolotu z Mediolanu i przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur - poinformował rzecznik prasowy lotniska Poznań-Ławica Błażej Patryn. Jak dodał, wszyscy pasażerowie opuścili już lotnisko, u nikogo nie wykryto niepokojących objawów chorobowych.

- Pasażerowie po przylocie, nie opuszczając samolotu, otrzymali do wypełnienia na pokładzie karty lokalizacyjne - powiedział. Wyjaśnił, że w kartach są m.in. dane osobowe i kontaktowe, informacje, na jakich miejscach siedzieli w samolocie, czy podróżowali sami oraz gdzie będą przebywać po opuszczeniu lotniska w Poznaniu. Karty te są przechowywane przez lotnisko, a następnie zostaną przekazywane do GIS lub do regionalnego inspektoratu sanitarnego.

ZOBACZ: Specjalny SMS dla Polaków we Włoszech. Zobacz jego treść

- Po oddaniu kart informacyjnych pasażerowie przeszli do autobusu, zostali przewiezieni do hali przylotów, gdzie zorganizowana była specjalna strefa przejścia. Tam ratownicy lotniskowej służby ratowniczej przeprowadzali u wszystkich pasażerów kontrole temperatury - zaznaczył Patryn.

- Konstatacja jest taka, że nikt nie zgłosił żadnych objawów chorobowych – powiedział Patryn.

WIDEO - Ofiara księdza: pamiętam strach, żeby to zdjęcie nie pokazało, co działo się między nami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP