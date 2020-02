- Nigdy nie myślałem, że będzie łatwo. Zawsze wiedziałem, że to będzie mordercza kampania, w sensie tempa i zawsze wiedziałem, że to będzie kampania, w której będziemy bardzo mocno atakowani, chociaż nie sądziłem, że spotkamy się aż z taką lawiną organizowanego przez cześć partii opozycyjnych hejtu, choćby w internecie - powiedział Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy.

- Zdawałem sobie sprawę, że to będzie długa, emocjonująca kampania, która się będzie toczyła do ostatniego dnia, do ostatniej godziny - powiedział w programie "Graffiti" Bielan. Dodał, że bardzo cieszyły go wszystkie sondaże, które wskazywały na zwycięstwo Andrzeja Dudy, nawet w pierwszej turze.

pgo/ Polsat News, polsatnews.pl