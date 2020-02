"Spoczywaj w pokoju mały bracie". Wzruszające przemówienia na pożegnaniu Kobe'ego Bryanta

Dzień "24" nie został wybrany przypadkowo. To właśnie z tym numerem na koszulce grał w Los Angeles Lakers Bryant. W ekipie "Jeziorowców" spędził całą, trwająca 20 sezonów karierę. W wypadku zginęła też m.in. jego 13-letnia córka Gianna, początkująca koszykarka.

- Bóg wiedział, że nie mogli bez siebie istnieć, dlatego musiał ich wezwać do siebie razem - powiedziała wdowa po koszykarzu Vanessa Bryant.

"There was a way he could bring out the best in you, and he did that for me." - Michael Jordan on Kobe Bryant pic.twitter.com/7O7sRRLERt