Lekarze wycięli tarczycę - okazało się, że raka nie było

Dwa lata temu u pani Klaudii pojawiły się kłopoty ze zdrowiem. Zdiagnozowano u niej wywołującą niedoczynność tarczycy chorobę Hashimoto. Podczas badania USG lekarz dostrzegł również niewielką zmianę, którą postanowił skonsultować onkologicznie.

- Przy okazji badań tarczycy lekarz skierowała żonę do poradni onkologicznej, bo coś ją tam tknęło przy badaniu, że nie jest pewna, co to jest. Obraz był niewyraźny i żeby tak profilaktycznie po prostu udać się do onkologa - opowiada Dariusz Kukurba, mąż pani Klaudii.

- Doktor na tej konsultacji zrobił biopsję i wysłał ją do badania. Później zadzwonili do mnie z przychodni w Pieszycach, że trzeba się zapisać na kolejną wizytę do doktora, że przez telefon nie mogą więcej powiedzieć – dodaje 30-letnia Klaudia Kukurba.

Zalecono jeszcze jedną konsultację

Badanie histopatologiczne wykazało, iż pięciomilimetrowa zmiana znaleziona w tarczycy pani Klaudii może być zmianą złośliwą. Jednak specjalista wykonujący badanie zalecił wykonanie jeszcze jednej konsultacji.

Wideo: Lekarze wycięli tarczycę, nowotworu nie było

- Lekarz spojrzał na wynik tego badania i jednoznacznie stwierdził, że jest to nowotwór złośliwy, ale taki mikrorak, ma 5 mm. Mówił, że jest on na tyle mały, że nie ma się czym martwić, ale trzeba to jak najszybciej zoperować, żeby nie dał przerzutów – opowiada Dariusz Kukurba, mąż pani Klaudii.

- Od razu powiedział, że tutaj nie ma na co czekać, to jest nowotwór złośliwy, a oni tylko tak piszą. Kazał zapisać się na operację, na wycięcie tego - relacjonuje rozmowę w chirurgiem Klaudia Kukurba.

Nowotworu nie było

Chirurg bez wykonania drugiej dodatkowej konsultacji podjął decyzję o usunięciu tarczycy pani Klaudii w całości. Wycięty narząd przesłano następnie do badań histopatologicznych.

- Pojechaliśmy do Wrocławia po wyniki histopatologiczne tarczycy, szef tej pracowni powiedział, że tak długo czekaliśmy, ponieważ postanowili pociąć całą tarczycę, żeby szukać tej zmiany nowotworowej, o której była mowa w wynikach. Po czym stwierdził, że nie znaleźli ani jednej komórki o charakterze zmiany nowotworowej - relacjonuje Dariusz Kukurba.

"Zalecenia są takie, że należy operować"

To fragment rozmowy telefonicznej z chirurgiem, który operował panią Klaudię:

Reporter: Zwróciła się do mnie chora, która miała zdiagnozowaną zmianę nowotworową w tarczycy, pan jej tę tarczycę w szpitalu wojskowym usunął, następnie zrobiła histopatologię, z której wynika, że tam nie było żadnych zmian nowotworowych.

Chirurg: Zalecenia są takie, że należy operować i to wszystko na ten temat.

W wyniku diagnozy pani Klaudia jest zmuszona resztę życia spędzić bez ważnego narządu odpowiedzialnego za gospodarkę hormonalną. Kobieta zapowiada wystąpienie na drogę sądową.

- Tarczyca jest gruczołem wydzielania dokrewnego. Produkuje hormony, które regulują czynności wszystkich komórek ustroju. Jest narządem niezbędnym do życia. W przypadku osoby około 30-letniej, to może ona żyć i funkcjonować, ale konieczne jest podawanie jej suplementacji hormonalnej - wyjaśnia onkolog prof. Tadeusz Pieńkowski.

"Czuję się, jakbym miała 60 lat"

- Już do końca życia będę brała tabletki. Mam 30 lat, a czasami czuję się, jakbym miała 60. Nie potrafię z łóżka się zwlec, ja bym spała całymi dniami, mnie czasami bolą kolana, stawy, mam kołatanie serca - mówi Klaudia Kukurba. - Wycięli mi zdrowy narząd. Ja tego tak nie zostawię - zapowiada.

