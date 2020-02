274 migrantów uratowanych na morzu nie może opuścić statku. Z powodu koronawirusa

14-dniową kwarantannę wszyscy odbędą w Pozzallo na Sycylii, gdzie zawinęła w niedzielę jednostka pływająca pod banderą Norwegii i z pochodzącym z tego kraju kapitanem. Decyzję tę podjęto zgodnie z procedurami sanitarnymi, obowiązującymi we Włoszech.

W minionych dniach statek z wolontariuszami z organizacji pomocowych Sos Mediterranee i Lekarze Bez Granic przeprowadził trzy operacje ratunkowe na wodach w pobliżu brzegów Libii.

Wzmocniono policyjną ochronę

Wśród migrantów jest 195 mężczyzn, 14 kobiet i 65 nieletnich. Kilka osób od razu przewieziono do szpitala, m.in. z powodu problemów z układem oddechowym.

- Na pokładzie Ocean Viking nie ma żadnego przypadku podejrzenia koronawirusa - zapewnił burmistrz Pozzallo Roberto Ammatuna, chcąc zapobiec ewentualnej psychozie wśród ludności. Wyjaśnił, że wszystkie kroki podjęto w ramach wymaganej prewencji. Jednocześnie poinformował, że wzmocniono policyjną ochronę ośrodka dla migrantów, by nie dopuścić do tego, by ktoś opuścił go bez zezwolenia.

