GIS w związku z koronawirusem odradza podróże m.in. do Włoch

W związku z koronawirusem Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także m.in. do Włoch. Od 31 grudnia ub. r. do 23 lutego br. na świecie odnotowano prawie 2,5 tys. zgonów z tego powodu - czytamy w komunikacie GIS.