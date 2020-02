"Milczałam ponad 30 lat". Ofiara księdza w "Skandalistach" - Polsat News, 19:30

Biskup Szkodoń zaprzecza zarzutom wysuwanym przez panią Monikę. Szczegóły tej sprawy - i innych, głośnych przypadków molestowania - w sobotę o 19.30 w "Skandalistach". Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl. Gościem będzie między innymi Marcin Wójcik, autor reportażu "Zły dotyk biskupa".

W programie rozmowa z Anną Misiewicz, bohaterką głośnego filmu braci Sekielskich.

Wideo: Anna Misiewicz w "Skandalistach" mówi o tym, dlaczego o swojej historii milczała ponad 30 lat

Pani Anna mówi o tym, dlaczego o swojej historii milczała ponad 30 lat. I dlaczego, choć ksiądz Jan A. przyznał się podczas uwiecznionej na filmie konfrontacji, to do dziś są tacy, którzy nie wierzą w jego winę. W to, że molestował siedmioletnią dziewczynkę.

