Kończą się ferie, zaczynają się korki. Najgorzej na Zakopiance

Ruch na zakopiance dodatkowo utrudniły wypadki. Przed południem w miejscowości Rdzawka doszło do kolizji czterech samochodów, wcześniej w Białce Tatrzańskiej zderzyły się dwa auta. Po godz. 13. doszło natomiast do zderzenia pojazdów w miejscowości Głogoczów, a następnie w okolicach małopolskich Szaflar.

100-kilometrowy odcinek z Krakowa do Zakopanego pokonamy w 2 godziny, ale droga z Zakopanego do Krakowa zajmie nam dwa razy więcej czasu.

ZOBACZ: Widok na stado owiec i lekcje z trenerem e-sportu. O jakie atrakcje w hotelu pytają polscy turyści?

W zwolnionym tempie pokonujemy 22-kilometrowy odcinek od Nowego Targu do Skomielnej Białej - na tę trasę trzeba zarezerwować sobie ponad 2 godziny.

Utrudnienia także na krajowej siódemce. Trasa korkuje się w okolicach Słomnik i miejscowości Książ Wielki.

WIDEO: Powroty z ferii. Utrudnienia na drogach

- Pamiętajmy o tym, by trasę przejazdy przygotować przede wszystkim był komfort przejazdu a nie tylko szybkość powrotu do domu. Zwłaszcza, kiedy zbliżamy się do miejsca naszego zamieszkania, kiedy wydaje się, ze zostało już tylko 100 km, a my jesteśmy zmęczeni, to zróbmy sobie przerwę. Nie przyśpieszajmy, nie jedzmy na siłę dlatego, że może się okazać, że to jest sto ostatnich kilometrów naszego życia - mówi Polsat News rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego kończą dwutygodniową przerwę w nauce jako ostatni w kraju.

WIDEO - Awaria ciepłownicza w Warszawie. Zginęło 6 policyjnych psów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ Polsat News, PAP