Spadasz w dół lub cofasz do tyłu? Popełniasz błąd

Jak zmienia się język polski? Nieustannie, ponieważ jak każdy język, którym posługują się na co dzień miliony użytkowników, dostosowuje się on do zmieniającej się rzeczywistości.

- Problem polega na tym, że do języka wchodzi coraz więcej zapożyczeń, które niekoniecznie mają rację bytu. Na cztery słowa w języku polskim przypada jedno zapożyczenie - zauważyła Katarzyna Kocoń, specjalistka do spraw językowego opracowania tekstów.

Podkreśliła przy tym, że istnieją takie słowa, których dziś już nie odbieramy jako obce, ponieważ zaadaptowały się w języku wiele lat temu. W dzisiejszych czasach problem zapożyczeń jest jednak najmocniej odczuwany w dziedzinie technologii.

ZOBACZ: "Alternatywka" - to Młodzieżowe Słowo Roku 2019

- Mam w samochodzie ikonkę, gdzie nie jest napisane "zmień bieg", tylko "shift". Nie ma "usuń", tylko "delete". W pewnych dziedzinach tego nie unikniemy, ale tam, gdzie możemy, gdzie język polski ma swoje piękne formy, to ich używajmy - zachęca ekspertka.

Dwunasty luty czy dwunasty lutego?

Bardzo często w języku polskim powielamy również błędy przy zapisie dat. - "Dwunasty luty". Ile lutych mamy w ciągu roku? Jeden! To jest "dwunasty dzień lutego", a nie "dwunasty luty" - podkreśliła Kocoń.

Wideo: Zobacz rozmowę ze specjalistką ds. językowego opracowania tekstów

Inne powszechne błędy leksykalne - czyli takie, które polegają na użyciu jakiegoś słowa w błędnym kontekście lub zniekształconej formie - to między innymi "fakty autentyczne" (fakty zawsze są autentyczne) lub robienie czegoś "po najmniejszej linii oporu" (to nie linia jest najmniejsza, tylko opór).

Polsat News

- Dbajmy o język polski, mówmy poprawnie, dużo czytajmy, a jeżeli już napiszemy SMS-a, to przed wysłaniem go przeczytajmy i upewnijmy się, czy napisaliśmy to, o co nam chodziło. I czy zrozumie nas odbiorca naszego komunikatu - zaapelowała w studiu Polsat News Katarzyna Kocoń.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego data - 21 lutego - upamiętnia śmierć pięciu studentów z Bangladeszu, którzy zginęli podczas demonstracji na rzecz nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

W roku 2016 co najmniej 40 proc. języków używanych na świecie zagrożonych było wyginięciem. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

WIDEO - "To jest przykład złego zrozumienia tradycji". Antropolog o spaleniu kukły w Pruchniku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ polsatnews.pl