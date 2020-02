17 krajów, w tym Polska, jednomyślnie przeciwko obniżeniu wielkości budżetu UE

Grupa przyjaciół spójności to grupa ambitnej Europy, która musi stawiać sobie ambitne cele; analizujemy nowe propozycje KE - napisał w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, który zamieścił zdjęcie ze spotkania grupy w przerwie nadzwyczajnego szczytu w Brukseli.

"Dyskusja o budżecie to dyskusja o prawdziwych aspiracjach UE. Grupa przyjaciół spójności to kilkanaście krajów. To Grupa Ambitnej Europy. Europy, która musi stawiać sobie ambitne cele w kontekście globalnej konkurencji i lokalnych wyzwań" - napisał Morawiecki.

Przedstawiona nowa propozycja wieloletniego budżetu UE zakłada, że unijne wydatki będą na poziomie 1,069 proc. Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich - podały w piątek źródła dyplomatyczne. Oznacza to cięcie w wysokości ok. 5 mld euro.

Źródło dyplomatyczne przekazało, że grupa przyjaciół polityki spójności, czyli kilkanaście państw, w tym Polska, jednomyślnie opowie się przeciw obniżeniu wielkości budżetu UE; w imieniu grupy decyzję na szczycie przedstawi premier Portugalii Antonio Costa.

O godz. 19 w piątek przywódcy na szczycie Unii Europejskiej rozpoczęli obrady po dziewięciu godzinach nieformalnych rozmów. Pierwotnie szczyt miał rozpocząć się o godz. 10, jednak był kilkakrotnie opóźniany.

Na swoim profilu na Facebooku Morawiecki informował z kolei o spotkaniach bilateralnych, które odbył w przerwie szczytu UE, w tym o spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

