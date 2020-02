Premier Morawiecki spotka się z przewodniczącą KE

Szef rządu będzie 6 lutego w Brukseli na rozmowach z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, również w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych.

- Przewodnicząca miała spotkanie z premierem Holandii, wczoraj z premierem Węgier, dziś z premierem Włoch i Estonii, później będzie miała spotkania z premierami Bułgarii i Polski. Ci szefowie rządów spotkają się również z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Mamer.

Rozmowy z przewodniczącą Komisji zaplanowano na czwartek na godz. 19. Później - jak poinformowały źródła unijne - o godzinie 20 szef rządu ma spotkać się na kolacji z Michelem.

Tematem rozmów budżet UE na lata 2021-2027

Wizyta wpisuje się w intensywne konsultacje prowadzone z szefami państw i rządów ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Na 20 lutego zaplanowany jest specjalny szczyt UE ws. wieloletnich ram finansowych. Michel stara się zbliżyć stanowiska szefów państw i rządów, którzy są mocno podzieleni w tej sprawie.

- Oczywiście odbywa się to w kontekście przygotowań do Rady Europejskiej, która odbędzie się 20 lutego. Szefowie państw i rządów mają zwykle co najmniej dwa spotkania w mieście. Jedno z przewodniczącym Rady Europejskiej, jedno z przewodniczącą KE, podczas których mają być omawiane kwestie europejskie - zaznaczył Mamer.

Rozmowy toczą się w ścisłej dyskrecji

Bogate kraje północnej Europy z Holandią, Danią i Niemcami na czele domagają się, by limit wydatków na najbliższą siedmiolatkę wynosił 1 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich.

To o ponad 10 proc. mniej niż wynosiła propozycja Komisji Europejskiej, którą biedniejsze państwa unijne, w tym Polska, krytykowały jako niewystarczającą.

Konsultacje ws. budżetu toczą się w wielkiej dyskrecji. Z otoczenia przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma żadnych przecieków, choć zwykle w Brukseli nie brak nieoficjalnych informacji z różnych źródeł dyplomatycznych. - Toczą się prawdziwe negocjacje - uciął jeden z dyplomatów wysokiej rangi pytany o szczegóły.

Na razie służby prasowe nie przewidują żadnych wystąpień premiera po rozmowach w Brukseli. Z informacji przekazanych dziennikarzom wynika, że na pewno nie będzie żadnego wystąpienia szefa Rady Europejskiej.

