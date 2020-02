Szczyt ws. budżetu UE. Morawiecki: nowe propozycje są lepsze od wcześniejszych

Morawiecki zaznaczył, ze rozpoczynające się w Brukseli negocjacje budżetowe są najtrudniejsze z dotychczasowych. - Są najtrudniejsze, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wychodzi z UE - a nawet już wyszła - i to oznacza, że będzie rocznie około 8-9 mld euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy siedem, wiemy, że jest to duża luka w budżecie - powiedział.

Dodał, że będą też trudne, ponieważ część krajów naciska na nowe cele, chce ułożyć zupełnie inna strukturę tego budżetu i jednocześnie chce obniżyć wydatki na politykę rolną i spójności. "z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu UE i jego obniżenia" - powiedział.

Podkreślił, ze rząd chce podprawić pozycję Polski w kilku obszarach. - Cieszymy się, że już dziś widać, po tych ostatnich propozycjach, które trafiły do mnie, że nasze rozmowy, nasze negocjacje z przewodniczącym (Rady Europejskiej) Charlesem Michelem, z przewodnicząca KE Urszulą von der Leyen przyniosły rezultat. Te nowe propozycje, które otrzymaliśmy, są lepsze od tych, które wcześniej wpłynęły - powiedział.

"Proponujemy obniżyć wydatki na administrację"

- We Wspólnej Polityce Rolnej już mamy poprawę w tej pozycji według najnowszych propozycji o 0,5 mld euro w porównaniu do poprzedniego stanu, jest to już krok w kierunku wyrównania dopłat dla polskich rolników względem średniej UE - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że polski rząd zabiega także o zwiększenie nakładów na politykę spójności i akcentował, że nowe cele dotyczące migracji, spraw obronnych czy innowacyjności nie mogą odbywać się kosztem polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.

- Proponujemy obniżyć również wydatki na administrację, czyli na biurokrację brukselską i cieszymy się, że nasz postulat już spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony przewodniczącego Rady Europejskiej. O to postulowaliśmy, to jest dodatkowo sporo środków, ładnych parę miliardów - dodał

ZOBACZ: W budżecie UE większe cięcia i powiązanie funduszy z praworządnością

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek po południu przjechał do Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów krajów UE będą kontynuować negocjacje ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Według nieoficjalnych informacji medialnych szczyt - planowany początkowo jedynie na czwartek - może zostać przedłużony co najmniej do piątku. Tuż przed jego rozpoczęciem, co planowane jest ok. godz. 15, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Węgier i Słowacji) wezmą udział w spotkaniu koordynacyjnym.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej unijni liderzy będą próbowali znaleźć kompromis w sprawie wieloletniego budżetu, jednak punktów spornych jest co najmniej kilka. Główną osią sporu są wpłaty do budżetu i jego wielkość.

WIDEO - KE: referendum w Katalonii było nielegalne; wzywamy do dialogu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP