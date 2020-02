UE wysłała samoloty po Europejczyków z wycieczkowca Diamond Princess

Jak poinformowała Komisja Europejska, UE współfinansuje loty w ramach Unijnego Mechanizmu Obrony Ludności. O jego uruchomienie zwróciły się władze w Rzymie.

- Wybuch epidemii jest pełen ludzkich historii. Nie możemy ich stracić z oczu z powodu liczb i statystyk. Dziękuję włoskim władzom oraz całej załodze lotniczej i personelowi za pomoc w bezpiecznym sprowadzeniu obywateli UE do domu - podkreślił unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

