Trzy osoby, pies i stosy śmieci. Urzędnicy rozkładają ręce

Jak opisuje portal ddwloclawek.pl, w mieszkaniu właściwie nie ma mebli, a niemal całą przestrzeń zajmują śmieci.

W poniedziałek przed południem do mieszkania zajmowanego przez rodzeństwo została wezwana załoga pogotowia ratunkowego. Jeden z braci, który jakiś czas temu przebywał w szpitalu, miał problemy z poruszaniem się. Akcję ratunkową znacznie utrudniły warunki, w których żyje rodzeństwo.

Interweniujący ratownicy nie byli w stanie wjechać do mieszkania noszami. Co więcej, dostępu do lokalu bronił agresywny pies. Na miejsce wezwano pracownicę MOPR-u i policję. W końcu udało się zabrać chorego do szpitala. Trafił tam również jego brat, który uderzył się w głowę.

ZOBACZ: Wojna spółdzielni... o drogę. Na konflikcie cierpią mieszkańcy osiedla

Natalia Seklecka, ddwloclawek.pl

"Rozważamy złożenie wniosku o eksmisję"

Jak podkreśla portal, to nie pierwsza interwencja w tym lokalu. W listopadzie lokatorzy część swoich przedmiotów wystawili przed drzwi mieszkania. Ktoś najprawdopodobniej podpalił stos i doszło do pożaru, podczas którego klatka schodów została kompletnie zniszczona. Administrator naprawił szkody, ale niewiele więcej może w tej sytuacji zrobić.

- Na wniosek lokatorów rozważamy złożenie wniosku o eksmisję - powiedział portalowi Jan Basierski, szef Administracji Zasobów Komunalnych.

Nieporadni życiowo

Eksmisja nie załatwiłaby jednak problemu trójki rodzeństwa, która jest nieporadna życiowo i nieprzystosowana społecznie. Urzędnicy podkreślają, że kolejna zmiana miejsca zamieszkania nie zmieniłaby przyzwyczajeń dwóch mężczyzn i ich siostry, a to oznacza, że problem istniałby nadal, tylko w innym miejscu.

Eksmisja z lokalu przy ul. Wienieckiej z pewnością pomogłaby pozostałym lokatorom bloku. Nie załatwiłaby jednak problemu trojga rodzeństwa.

WIDEO - Matka rozmawiała z porwanym 10-latkiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/prz/ ddwloclawek.pl