"Nie unikajcie debaty". Bosak do kontrkandydatów w wyborach prezydenckich

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak wezwał w środę innych polityków ubiegających się o najwyższy urząd w państwie do debaty. - Nie unikajcie debaty, debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej, pokażmy, że wierzymy w swoje oferty i argumenty - apelował.

- Już wzywamy także wszystkich kandydatów, którzy zdołają się zarejestrować do debat wyborczych. Apelujemy: nie unikajcie szanowni państwo debaty, debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej, pokażmy, że wierzymy w swoje oferty, w swoje argumenty - zwrócił się Bosak na konferencji prasowej do pozostałych kandydatów na prezydenta.

- To, że ktoś jest namaszczany przez sondażownie czy media jako pretendent do wejścia do drugiej tury, to jeszcze nie znaczy, że do niej wejdzie, warto powalczyć o zaufanie, ja o to zaufanie będę walczył - dodał kandydat Konfederacji.

"Zależy nam, by skończyć zbiórkę podpisów jak najszybciej"

Zaapelował do swoich zwolenników o zaangażowanie w zbiórkę podpisów z poparciem dla jego kandydatury.

- Już w tej chwili ta zbiórka trwa na ulicach bardzo wielu miast (...). Zależy nam na tym, żeby skończyć ją jak najszybciej - podkreślił Bosak.

W wyborach prezydenckich, które odbędą się 10 maja, poza Bosakiem, kandydują m.in.: urzędujący prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.

Termin zgłoszenia w PKW kandydata na prezydenta, któremu towarzyszyć musi co najmniej 100 tys. podpisów poparcia upływa 26 marca.

ac/ PAP