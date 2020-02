Egzotyczna podróż poślubna Krzysztofa Bosaka. Partia komentuje

Krzysztof Bosak wrócił niedawno z podróży poślubnej. Kandydat Konfederacji na prezydenta podzielił się w social mediach zdjęciami z egzotycznego miejsca. Do kierunku podróży Bosaka na antenie Polsat News odniósł się rzecznik partii, Tomasz Grabarczyk. - Słyszę raczej o małżeństwach, które po ślubie wybierają egzotykę, a niekoniecznie tylko Polskę, zwłaszcza, że mamy luty - mówił.

Krzysztof Bosak wziął ślub 8 lutego. Jego wybranką jest Karina Walinowicz, prawniczka pracująca w Instytucie Ordo Iuris.

"Prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej. Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski" - pisał polityk na Twitterze.

ZOBACZ: Kandydat Konfederacji na prezydenta wziął ślub. Kim jest żona Bosaka?

"Spędziłem piękne chwile ze wspaniałą żoną"

W środę, również na Twitterze, Bosak podzielił się zdjęciami z podróży poślubnej. Wraz z żoną uśmiechnięci pozują m.in. na tle lazurowego morza czy palm.

"Spędziłem piękne chwile z moją wspaniałą żoną Kariną. Dziękuję za serdeczność i sympatię, której oboje doświadczaliśmy w prawie każdym miejscu, w którym się pojawiliśmy i spotykaliśmy Polaków" - czytamy.

Przedwczoraj wróciłem z podróży poślubnej, w której spędziłem piękne chwile z moją wspaniałą żoną @KarinaBosak. Dziękuję za serdeczność i sympatię, której oboje doświadczaliśmy w prawie każdym miejscu, w którym się pojawiliśmy i spotykaliśmy Polaków!🇵🇱🙂 pic.twitter.com/zHx9357mlR — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) February 19, 2020

"Małżeństwa po ślubie zazwyczaj wybierają egzotykę"

W programie "Punkt Widzenia" poruszono temat podróży do ciepłych krajów wiceprezesa Ruchu Narodowego. Prowadzący program Bartłomiej Maślankiewicz zapytał, dlaczego Bosak nie zdecydował się na jeden z polskich kierunków.

- Słyszę raczej o małżeństwach, które po ślubie wybierają egzotykę, a niekoniecznie tylko Polskę, zwłaszcza, że mamy luty - odpowiedział Grabarczyk.

Maślankiewicz dopytywał również o rolę żony w kampanii prezydenckiej kandydata Konfederacji.

- Proszę zaprosić Krzysztofa Bosaka do studia i zapytać go o to. Ślub był zaplanowany wcześniej, a przypominam, że Bosak wygrał prawybory Konfederacji w styczniu. Nie wiedział, że będzie kandydatem - spuentował rzecznik.

WIDEO: rzecznik Konfederacji o podróży poślubnej Krzysztofa Bosaka

ac/luq/ polsatnews.pl, Polsat News