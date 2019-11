Więcej ślubów cywilnych niż kościelnych. Włosi wolą zawierać małżeństwa w urzędach

We Włoszech, kraju o głębokich tradycjach katolickich, po raz pierwszy liczba ślubów cywilnych przekroczyła minimalnie w 2018 roku liczbę małżeństw zawieranych w kościele: te pierwsze stanowiły 50,1 proc.

Wykazują to dane ogłoszone w czwartek przez Włoski Instytut Statystyczny (ISTAT). W 1970 roku liczba ślubów cywilnych w stosunku do ogółu zawieranych małżeństw wynosiła 2,3 proc.

Śluby coraz później

Włosi z roku na rok zawierają małżeństwa coraz później. Statystycznie rzecz biorąc mężczyźni żenią się w wieku 33,7 roku, a kobiety wychodzą za mąż w wieku 31,5 roku, podczas gdy w 2008 roku wchodzili w związki małżeńskie odpowiednio o 1,6 roku i 2,1 roku wcześniej.

Według ISTAT młodzi Włosi pozostają w domu rodziców wyjątkowo długo: 67,5 proc. mężczyzn w wieku od 18 do 34 lat mieszka z rodzicami; odsetek kobiet w tym przedziale wiekowym pozostających jeszcze w domu rodziców, to 54, 4 proc.

ISTAT jako przyczyny tego zjawiska wskazuje brak pracy dla młodych i duży odsetek prekariuszy wśród zatrudnionych.

Zmiany zachodzące we włoskim społeczeństwie wynikają również z takich przyczyn jak ta, że co trzecie dziecko rodzi się ze związków niepołączonych ślubem, a 17,3 proc. małżeństw zawartych w 2018 roku to związki, w których jedno z partnerów jest cudzoziemcem.

Podział Włoch

Raport ISTAT ukazuje także utrzymujący się głęboki podział Italii na laicką północ i religijne, bardziej tradycyjne w swych obyczajach południe: podczas gdy w północnych Włoszech śluby cywilne to już 63,9 proc. wszystkich zawieranych małżeństw, na południu stanowią one przeszło dwa razy mniej - 30,4 proc.

