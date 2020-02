Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Na początek dwa hity

Jeszcze niedawno trudno byłoby wskazać faworyta rywalizacji Atletico z Liverpoolem, ale w obecnym sezonie "The Reds" sprawiają znacznie lepsze wrażenie od zespołu z Madrytu. Piłkarze Juergena Kloppa pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii, wygrali w krajowej lidze aż 25 z 26 meczów i jeden zremisowali. Tymczasem czwarte w tabeli Primera Division Atletico Madryt z 24 spotkań zwyciężyło zaledwie w 10.

Holenderski piłkarz Liverpoolu Georginio Wijnaldum przyznał jednak, że dostrzega podobieństwa między tym zespołami. Jego zdaniem Atletico prezentuje m.in. te cechy, które pomogły jego drużynie triumfować w 2019 roku w Lidze Mistrzów.

Polski akcent w Madrycie



- Piłkarze Atletico są bardzo podobni do nas, też wojownicy. To drużyna mniej więcej taka jak my, również bardzo trudna do pokonania - tłumaczył Wijnaldum.



Wtorkowe spotkanie na Wanda Metropolitano w Madrycie poprowadzi Szymon Marciniak.



Bardzo ciekawie tego dnia powinno być także w Dortmundzie, gdzie Borussia podejmie naszpikowany gwiazdami światowej piłki Paris Saint-Germain. Oba zespoły graja ofensywnie i imponują skutecznością pod bramką rywala. Paryżanie strzelili w swojej lidze 67 bramek, natomiast Borussia zdobyła 63 gole.



- Trafienie na PSG jest ekscytujące, bardzo interesujące dla nas i naszych fanów. Podchodzimy z wiarą do tej rywalizacji. Myślę, że szanse wynoszą 50 na 50 - zaznaczył szef klubu z Dortmundu Hans-Joachim Watzke.

ZOBACZ: Erling Haaland w Borussi Dortmund. Podpisał 4,5-letni kontrakt



W styczniu Borussię wzmocnił Erling Haaland. 19-letni Norweg w rundzie jesiennej zdobył osiem bramek w Lidze Mistrzów dla Salzburga, a teraz robi furorę w BVB. W pierwszych pięciu meczach Bundesligi zaliczył osiem trafień, co jest rekordem tych rozgrywek.

Według niemieckich dziennikarzy w wyjściowym składzie ekipy z Dortmundu wybiegnie Łukasz Piszczek. Dodatkowo Polak ma założyć opaskę kapitana. Będzie to jego jubileuszowy, pięćdziesiąty mecz w Lidze Mistrzów.



Smaczku wtorkowej rywalizacji dodaje fakt, że trenerem PSG jest Thomas Tuchel. To były szkoleniowiec Borussii, którą prowadził od czerwca 2015 do maja 2017 roku i wywalczył z nią Puchar Niemiec.



Mecze 1/8 finału tradycyjnie podzielono na cztery terminy - po dwa spotkania 18, 19 oraz 25 i 26 lutego.



Na najbliższą środę zaplanowano spotkania Atalanty Bergamo z Valencią oraz Tottenhamu z wiceliderem Bundesligi RB Lipsk.



Debiutują w LM Atalanta, rozgrywająca swoje mecze na San Siro w Mediolanie, wywalczyła awans do 1/8 finału mimo porażek w trzech pierwszych meczach grupowych. W sezonie 2002/03 podobnej sztuki (awans po trzech pierwszych porażkach) dokonał Newcastle United, jednak wówczas następnym etapem rozgrywek była kolejna runda grupowa.

Wymagający rywale drużyn Polaków



Bayern Monachium, którego napastnik Robert Lewandowski okazał się najlepszym strzelcem fazy grupowej LM (10 goli), zagra 25 lutego na wyjeździe z Chelsea Londyn.



To będzie kolejna w tym sezonie potyczka Bawarczyków z przedstawicielem Premier League - w fazie grupowej Bayern spotkał się z Tottenhamem Hotspur i oba mecze wygrał. Na wyjeździe aż 7:2, a u siebie 3:1.

ZOBACZ: Liga Mistrzów. Milik drugim Polakiem z hat-trickiem



Tego samego dnia przed wielkim wyzwaniem stanie słabo spisujący się we włoskiej lidze zespół Napoli. W rywalizacji drużyny Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego z Barceloną zdecydowanym faworytem będzie ekipa z Katalonii, nawet mimo braku kontuzjowanych Urugwajczyka Luisa Suareza i Francuza Ousmana Dembele.



Z drużyn polskich piłkarzy teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Juventus Turyn, lidera Serie A. Rywal ekipy Szczęsnego - Olympique Lyon - zajmuje we francuskiej ekstraklasie dopiero 11. miejsce, na dodatek z powodu ciężkiej kontuzji kolana nie może grać znakomity holenderski napastnik Memphis Depay.

Finał 30 maja w Stambule



Spotkanie w Lyonie zaplanowano na 26 lutego, podobnie jak szlagier tej serii, czyli rywalizację 13-krotnego triumfatora rozgrywek Realu Madryt z prowadzonym przez Josepa Guardiolę Manchesterem City.



"The Citizens" raczej nie obronią mistrzostwa Anglii, tracą obecnie do Liverpoolu aż 25 punktów. Na dodatek klub otrzymał duży cios w postaci wykluczenia z Ligi Mistrzów w dwóch następnych sezonach - UEFA ukarała Manchester City za naruszenie, jej zdaniem, reguł tzw. Finansowego Fair Play.



Rewanże 1/8 finału LM również odbędą się w czterech terminach - 10-11 oraz 17-18 marca.



Finał zostanie rozegrany 30 maja w Stambule.

