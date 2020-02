Chciał wymienić olej, w silniku znalazł "pamiątkę" z Sycylii

Długą podróż przebyła jaszczurka, którą późnym wieczorem w poniedziałek stołeczni strażnicy miejscy podjęli z Żerania. Niewielki gad przybył do Polski prawdopodobnie z Sycylii. Służby przypuszczają, że zwierzę przespało całą drogę do Polski i być może zostałoby w samochodzie na dłużej, gdyby nie jego właściciel, który zdecydował się na wymianę oleju.

Ekopatrol został wezwany przez mężczyznę, który wrócił z południa Włoch. Jak informuje stołeczna straż miejska, zwierzątko prawdopodobnie ukryło się pod osłoną silnika, gdzie w cieple miało przespać całą drogę.

ZOBACZ: Gliwice: ciała martwych kóz na polu. Policja prowadzi śledztwo

Straż Miejska Warszawa

Drzemka gada została przerwana, gdy właściciel pojazdu postanowił wymienić olej. Jaszczurkę zauważyli pracownicy warsztatu samochodowego, którzy złapali ją i zapakowali go do pudła. Następnie zwierzę przekazano straży miejskiej, która zamieniła pudło na akwarium i oddała gada do ośrodka CITES w warszawskim ogrodzie zoologicznym.

ZOBACZ: Poznańska straż miejska ściga za przekleństwo na Facebooku

Straż Miejska Warszawa

WIDEO - Drugi wyrok zapadł już po wyjeździe matki Ibrahima z Belgii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/bas/ polsatnews.pl