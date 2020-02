"Bezpłatna prostytucja". Tak śluby cywilne nazywa duchowny rosyjskiej Cerkwi

Kontrowersyjne wypowiedzi padły podczas spotkania z członkami prawosławnej wspólnoty OrthodoxBRO, o czym informuje agencja Interfax.

Zdaniem przewodniczącego patriarszej komisji ds. rodziny znaczna część Rosjanek nie rozumie, czym jest ślub.

- Nie chcą się przyznać: "jestem bezpłatną prostytutką", dlatego mówią: "jestem po ślubie cywilnym" Nie! Ty tylko bezpłatnie świadczysz usługi (seksualne - red.), i tyle. Nikt cię za żonę nie uważa - powiedział protojerej Dmitrij Smirnow.

"To tylko chwilowa rozrywka"

Jak zaznaczył, w Rosji liczba zamężnych kobiet o miliony przekracza liczbę żonatych mężczyzn gdyż mężczyźni nie uznają partnerek, z którymi zawarli ślub cywilny, za prawdziwe żony. - To tylko chwilowa rozrywka. Bo nie odnoszą się do nich jak do żon. Bo co, trudno zarejestrować ślub? No nie, nie ma żadnego kłopotu - stwierdził duchowny.

Wypowiedź przewodniczącego komisji ds. rodziny Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poparł przewodniczący synodalnego Wydziału Stosunków Cerkwi ze Społeczeństwem i Mediami Wachtang Kipszydze. Według niego protojerej Smirnow nie chciał obrazić kobiet, a jedynie zwrócić uwagę na nieodpowiedzialność mężczyzn.

Duchowny o ślubie cywilnym: poniża godność kobiety

- Doświadczenie duszpasterskie kapłana pokazuje, że mężczyźni w takich przypadkach odmawiają spełniania rodzinnych obowiązków i często bezpodstawnie porzucają cywilne żony, powodując u nich psychiczną traumę - ocenił o. Kipszydze. Dodał, że ślub cywilny "poniża godność kobiety, czyni ją wrażliwą na postępowania niemoralnych i nieodpowiedzialnych mężczyzn".

Protojerej Dmitrij Smirnow słynie w swoim kraju ze śmiałej krytyki społeczeństwa. Kilka miesięcy temu miał stwierdzić, że w Rosji nie ma już "prawdziwych mężczyzn", czemu winne są kobiety i ZSRR.

emi/grz/ belsat.eu, polsatnews.pl