We wtorek pogrzeb ofiar wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej

O terminie pogrzebu poinformowała Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu. "Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek 18 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Międzylesiu przy ulicy Bursztynowej 16, po której nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Parafialny w Ursusie przy ulicy Ryżowej 29" - czytamy w nekrologu zamieszczonym na stronie internetowej parafii.

Prośba rodziny

Rodzina poprosiła w nim, aby zamiast kwiatów przekazać datki do puszki, które zostaną przeznaczone na msze św. gregoriańskie w intencji zmarłych.

Do tragicznego wypadku doszło w zeszły poniedziałek 11 lutego na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej przed godz. 11. Podmuch wiatru zerwał tam dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na czwórkę turystów z Warszawy. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem.

Właściciel wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej, której zerwany dach zabił trzy osoby, usłyszał zarzut popełnienia samowoli budowlanej, do którego się przyznał.

emi/ PAP