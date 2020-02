Światowy Dzień Kota. Wśród miłośników znani politycy

W Polsce Światowy Dzień Kota obchodzony jest z inicjatywy miesięcznika "Kot" oraz Stowarzyszenia "Cat Club Łódź". Celem pierwszego świętowania było niesienie pomocy bezdomnym kotom oraz zwierzętom, które żyją na wolności.

Koty należą do najpopularniejszych zwierząt na świecie. To, jak wielką sympatią mogą się cieszyć, widać również w mediach społecznościowych.

"Światowy Dzień Kota. U nas powiedzenie »jak pies z kotem« oznacza razem. Sto lat, Maximusie!" - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Święto uczcił również wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

"Mój światowiec świętuje od rana" - napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Mój światowiec świętuje od rana.-:) pic.twitter.com/1ZLWdjafc6 — Michał Wójcik (@mwojcik_) February 17, 2020

ZOBACZ: Kot na smyczy - wkrótce mogą to nakazywać przepisy

Kot Wrocek trafił pod opiekę prezydenta Wrocławia po tym, jak został porzucony na dworcu. Od tamtego momentu ratusz to jego drugi dom. Dziś Jacek Sutryk również przekazała życzenia z okazji Światowego Dnia Kota.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Kota złożył również były prezes PSL Janusz Piechociński.

Międzynarodowy Dzień Kota

Pozdrowienia od Miauczura pic.twitter.com/UJCkPXYbsi — Janusz Piechociński (@Piechocinski) February 17, 2020

ZOBACZ: Naukowcy zbadali, jak tyją koty

Znanym miłośnikiem kotów wśród polityków jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. W 2017 roku podczas obrad Sejmu kamery zarejestrowały, jak uważnie analizuje "Atlas kotów". W opisie książki, której lektura wciągnęła Jarosława Kaczyńskiego , wskazano, że "prezentuje wszystkie 38 gatunków kotowatych oraz 54 rasy kota domowego. Przybliży czytelnikowi fascynującą różnorodność i niezwykłe obyczaje członków tej dzikiej rodziny oraz pomoże wybrać najodpowiedniejszego kota osobom zainteresowanym posiadaniem domowego mruczka".

WIDEO: Jarosław Kaczyński czytał w Sejmie "Atlas kotów"

Koty wydają z siebie ok. 100 przeróżnych dźwięków i nie rozpoznają słodkiego smaku. W ich ciele znajduje się 230 kości, a ich kąt widzenia to ok. 185 stopni.

Są pasjonatami snu, poświęcają niego ok. 2/3 doby. W niektórych krajach ich święto jest obchodzone w innym terminie - m.in. w Rosji (1 marca) oraz USA (29 października).

ms/grz/luq/ focus.pl, polskatimes.pl, Polsat News